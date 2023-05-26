Студенты РГАТУ получили награды фестиваля аграрных вузов России «Весна на Волге — 2023»

23 мая команда студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева вернулась с X-го юбилейного Всероссийского открытого фестиваля студенческого творчества аграрных вузов России «Весна на Волге — 2023», главные организаторы которого — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Ассоциация «Агрообразование».

В Саратов на фестиваль съехались более тысячи студентов из 40 высших аграрных учебных заведений России. На протяжении трех дней шла упорная борьба в танцевальном, вокальном, музыкальном, театральном направлениях и оригинальном жанре.

Студенты Рязанского агроуниверситета выступали с творческим номерами в вокальной, музыкальной и театральной номинациях.

В номинации «Инструментальное исполнение — малая форма» братья Николай и Дмитрий Чижковы стали лауреатами III степени.

Дипломами II степени награждены Николай Чижков (инструментальное исполнение — соло) и вокальная группа «Сту-Дэрк» (эстрадный вокал — малая форма).

В номинации «Эстрадный вокал — соло» Петр Соляков и Дарья Бышова стали обладателями дипломов II степени, Елена Рябова — I степени. Также диплом победителя завоевал Евгений Шитиков за исполнение авторской песни. В заключительном гала-концерте фестиваля от университета выступала Елена Рябова.

Фестиваль студенческого творчества вузов Минсельхоза России проводится с целью выявления талантливой студенческой молодежи и создания условий для реализации ее творческого потенциала. В 2013 году в Саратове стартовал I-й Всероссийский открытый фестиваль студенческого творчества аграрных вузов России «Весна на Волге — 2013».