Профсоюз работников здравоохранения поздравил Территориальный фонд ОМС с 30-летием со дня основания

В Рязани 26 мая в Рязанском Дворце молодежи торжественно отметили 30-летие со дня основания системы обязательного медицинского страхования и Территориального фонда. Почетными гостями на этом мероприятии стали представители Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России .

«Фонд — это сплоченный живой организм. Нам очень повезло, что любые традиции и инициативы профсоюзной организации поддерживает руководство Фонда. Задач и функций у профсоюзной организации очень много, но главный показатель эффективности нашей работы — это уровень профсоюзного членства», — отметила председатель профкома Фонда Наталья Клишина.

Председатель Рязанской областной организации Профсоюза наградила работников ТФОМС почетными грамотами и благодарностями, а директор Фонда Елена Манухина вручила благодарность председателю Рязанской областной организации Профсоюза Наталье Шамбазовой за вклад в создание безопасных условий труда, организацию быта и отдыха сотрудников, способствующих развитию партнерских отношений в интересах членов Профсоюза.

Областной комитет выразил признательность коллективу Фонда за значительный вклад в развитие профсоюзного движения Рязанской области.

Отметим, что представители Рязанской областной организации Профсоюза входят в состав всех органов Фонда (в комиссию по разработке территориальной программы ОМС населения Рязанской области, в правление ТФОМС, в Координационный совет). В свою очередь, почти все работники Фонда являются членами Профсоюза.