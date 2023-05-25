В рязанской школе № 33 в кадеты-пограничники приняли новых учеников

Всего в школе около 150 кадетов.

В рязанской школе № 33 в кадеты-пограничники приняли новых учеников. Слова клятвы в четверг, 25 мая, произнесли 23 школьника. Их также приняли в ряды юнармии.

Всего в школе около 150 кадетов.

С приближающимся Днем пограничника детей поздравили шефы из Голицынского пограничного института и полковник Сергей Епишин из рязанского УФСБ.

Кадетов из старших классов наградили медалями областных конкурсов.