В Рязани напали на бригаду скорой помощи

В Рязани напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает «Новая газета» во «Вконтакте».

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 мая в Московском районе областного центра. К женщине приехали на вызов и предложили госпитализироваться. После того, как бригада вернулась в машину, в ожидании пациентки, из подъезда вышел ее сосед с монтировкой и бросился на машину, разбив окна.

«Он решил, что соседку хотят похитит. Кинулся громить стекла, зеркала. Медики выскочили из машины через заднюю дверь, водитель тоже ретировался», — сообщил участник инцидента.

Из медработников никто не пострадал, на место вызвали полицию. Выяснилось, что сосед состоит на учете в наркодиспансере.