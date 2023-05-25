Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
22°
Птн, 26
21°
Сбт, 27
24°
ЦБ USD 79.98 0.01 26/05
ЦБ EUR 85.88 -0.32 26/05
Нал. USD 79.06 / 81.45 25/05 15:45
Нал. EUR 85.3 / 87.3 25/05 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
3 503
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
7 969
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
21 485
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
10 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани напали на бригаду скорой помощи

В Рязани напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает «Новая газета» во «Вконтакте».

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 мая в Московском районе областного центра. К женщине приехали на вызов и предложили госпитализироваться. После того, как бригада вернулась в машину, в ожидании пациентки, из подъезда вышел ее сосед с монтировкой и бросился на машину, разбив окна.

«Он решил, что соседку хотят похитит. Кинулся громить стекла, зеркала. Медики выскочили из машины через заднюю дверь, водитель тоже ретировался», — сообщил участник инцидента.

Из медработников никто не пострадал, на место вызвали полицию. Выяснилось, что сосед состоит на учете в наркодиспансере.