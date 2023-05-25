И. о. облпрокурора Никита Зубко встретился с рязанцами у стройки рядом с Комсомольским парком

И. о. прокурора области Никита Зубко встретился с рязанцами у стройки рядом с Комсомольским парком.

Как сообщает Telegram-канал облпрокуратуры, Зубко разъяснил местным жителям, выступающим против застройки территории возле парка, требования градостроительного и гражданско-процессуального законодательства. Также он ответил на вопросы рязанцев.

Подробности, что спрашивали у и.о. прокурора области и о каких законах тот рассказывал, в сообщении не говорится. Там отмечается, что итоги встречи учтут при проверке коллективного обращения, которое сейчас рассматривается в прокуратуре.

Напомним, в Советском суде слушается дело по вопросу застройки территории возле Комсомольского парка.