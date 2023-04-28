В суд о застройке у Комсомольского парка пригласят представителей воинской части из Дягилева

В пятницу, 28 апреля, в рязанском Советском районном суде прошло заседание по вопросу застройки возле Комсомольского парка. Иск к администрации города подала прокуратура с требованием отменить разрешение на строительство высоток возле Комсомольского парка.

Напомним, что жители Московского выступили против строительства жилого комплекса возле парка. Также прокуратура Советского района посчитала, что мэрией допущены грубые нарушения законодательства.

Прокуратура заявила, что коэффициент плотности застройки при строительстве жилого комплекса на Московском в несколько раз нарушен. Прокурор также попросил предоставить документы ответчику, каким образом проверялась плотность застройки, какая у нее площадь и границы. Мэрия пообещала на следующем судебном заседании показать расчет и объяснить свою правовую позицию.

Истцы ходатайствовали о привлечении на заседание воинской части, так как строительство жилого комплекса находится рядом с военным аэродромом в Дягилево. По их словам, это необходимо сделать, потому что участок, где планируют строительство многоэтажных домов, находится в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

По словам представителя застройщика «Северной компании», соглашение на строительство не требуется: участок находится в стороне полосы воздушного подхода. Она пояснила, что компания отправляла запрос в управление Роспотребнадзора и получила ответ об отсутствии санитарно-защитных зон.

Помимо этого, истец подал ходатайство о привлечении к процессу граждан, которые проживают рядом с застраиваемым участком. По его словам, нарушается их право на благоприятную окружающую среду и свободное пространство в районе, в котором они живут. Он отметил, что застройщик не планирует строить социальные объекты инфраструктуры и, опять же, не учитывает плотность застройки. В пример прокурор привел скандал возле школы № 75.

«Школа не может не выполнить свою обязанность — не принять первоклассников. Поэтому предлагают старшеклассникам покинуть учебное заведение, хотя по территориальному признаку они должны там учиться, но теперь не могут», — пояснил он.

Однако представитель застройщика возразила. Она рассказала, что компания ведет комплексную застройку, а не точечную, а также помогает в строительстве детских садов и школы. В пример ответчик привела предстоящее строительство школы для одаренных детей и подготовленный участок для строительства школы возле ЖК «Северный», который подключен к электроснабжению, а также еще несколько социальных объектов.

«Строительство дома не означает, что в микрорайон приедут жители из других районов. В него переедут граждане из этого микрорайона, из ветхих домов с панельными стенами. К тому же в городе идет спад населения, если обратиться к статистике. Поэтому не стоит считать, что в районе появятся какие-то новые дети, какие-то новые родители. Сотрудники прокуратуры обратили внимание на 75 школу. Наверное там несколько застройщиков одновременно построили свои дома и сложилась такая ситуация», — заключила юрист.

В конце заседания суд не удовлетворил ходатайство на привлечение жителей соседних домов к участию в деле. Но предложил тем заинтересованным жителям Московского коллективно подать коллективный административный иск.

Также судья сообщила, что привлекает к участию в деле воинскую часть и рассмотрение дела начинается с самого начала.

Следующее заседание назначено на 29 мая.