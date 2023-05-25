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Глава Рязани Татьяна Панфилова отчиталась о деятельности гордумы за 2022 год

В четверг, 25 мая, на заседании рязанской гордумы Татьяна Панфилова отчиталась о деятельности за 2022 год.

По словам главы города, в 2022 году было проведено 17 заседаний гордумы, в том числе четыре из них — внеочередных. Было принято 358 решений, из которых 37% - нормативные правовые акты. Так, в рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году проведено благоустройство пяти парков и скверов. По программе местных инициатив воплощено в жизнь 29 проектов.

В 2023 году проектов по местным инициативам выросло до 50. Кроме того, в городе реализуется большинство национальных проектов, среди которых «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Культура».

По словам главы Рязани, в 2022 году депутаты рязанской гордумы принимали активное участие и входили в состав соответствующих комиссий по приемке отремонтированных участков дорог, дворовых территорий, проектов местных инициатив, обустроенных парковочных пространств.

«Одним из самых социально значимых решений, принятых Рязанской городской Думой в 2022 году, стало освобождение от уплаты земельного налога граждан России, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в вооруженные силы РФ», — подметила Панфилова.

В бюджет Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов шесть раз вносили изменения. Большую часть денег направили на строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт школ, капитальный ремонт тепловых сетей, благоустройство общественных и дворовых территорий, приобретение техники для коммунального хозяйства и содержания дорог, а также покупку троллейбусов.

В 2022 году Рязгордума получила 283 письменных обращения рязанцев. На сайт ведомства поступило 139 электронных заявлений. Все депутаты гордумы активно вели приемы населения, выезжали по жалобам, обсуждали вопросы благоустройства, проблемы ЖКХ и помогали рязанцам в решении вопросов.

Татьяна Панфилова на личных приемах рассмотрела 46 вопросов граждан. Они касались благоустройства территорий, капитального ремонта многоквартирных домов, ЖКХ, сохранении памяти о выдающихся земляках и многого другого.

«Рязанская городская Дума в отчетном периоде успешно реализовала возложенные на нее полномочия. Наша деятельность была плодотворной и слаженной, велась в плотном взаимодействии с правительством рязанской области, рязанской областной думой и администрацией города», — добавила Панфилова.