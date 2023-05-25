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Детектив Шумякина рассказала, что Логунов вывез тело убитой жены вместе со своей матерью
Тело он оставил в гараже, а утром со своей матерью вывез и выкинул труп.

Детектив Екатерина Шумякина рассказала в проекте журналиста Елены Погребижской, как Александр Логунов убил жену и что он вместе с матерью вывез тело убитой.

Шумякина подчеркнула, что она передает слова Логунова, который дал признательные показания спустя год поисков пропавшей супруги.

— Она сварила кашу, они покушали, у них началась ссора. Ссора была связана с его родителями, с ее родителями, потому что в мае 2021 года у них была большая ссора между семьями. Как он говорит, она начала ему что-то высказывать. Как он поясняет, что не смог это стерпеть. В общем-то, она к нему подошла, ударила его. Он ее схватил и вот как бы захватом задушил, — рассказала Шумякина.

Она рассказала, что после этого Логунов перенес тело в ванную комнату

— Днем вывез тело в гараж «Литейщик», который на Галенченском шоссе находится. Мы, кстати, с ним рядом искали. Тело он оставил в гараже, а утром они [с матерью] вывезли и выкинули его на трассе.- Так мама участвовала? — спросила автор программы.

— Она не соучастник. Это все с его слов. Он вывез тело в гараж. Оно там пролежало до утра 26 числа. И утром 26 числа на машине отца он погрузил тело в багажник, и они с матерью поехали в село Исады и по пути из Исад съехал с трассы и выкинул мешок, в который он запаковал тело, — пояснила детектив.

Она также добавила, что не верит в то, что Логунов сказал своей матери о смерти Лены лишь утром 26 июля.

Кадр из проекта Елены Погребижской