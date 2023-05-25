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А что в кино? «Беглец», «Быть Сальвадором Дали» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский боевик «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. По сюжету сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил миссию и тем самым раскрыл свою личность. Ему предстоит бежать из Афганистана, где его преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственный шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля с его именем.

«Быть Сальвадором Дали» — биографическая драма совместного производства США, Великобритании и Франции. Режиссер — Мэри Хэррон. Действие картины разворачивается в 1974 году. Брак художника и его супруги Галы переживает не лучшие времена, а вместо рисования Сальвадор Дали устраивает шумные вечеринки. Юному ассистенту художника Джеймсу выпадает задача любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке. Невольно Джеймс оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнает историю жизни самого необычного художника всех времен.

Продолжение фильма о приключениях Кахи и Серго — российская комедия от режиссера Виктора Шамирова «Непосредственно Каха: Другой фильм». На этот раз главные герои в результате ссоры перестают общаться. Зрителю предстоит узнать, смогут ли Каха и Серго простить друг друга. Первый фильм «Непосредственно Каха», снятый на основе веб-сериала, вышел в 2020 году.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».