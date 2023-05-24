Василий Горнов назначен руководителем Касимовского межрайонного отдела СК

Василий Горнов назначен руководителем Касимовского межрайонного отдела СУ СКР по Рязанской области. Об этом сообщает сайт управления.

С 24 мая 2023 года капитан Василий Горнов приступит к исполнению своих обязанностей на новой должности. Горнов проходит службу в СК с 2017 года, замещал должности следователя Рязанского, затем Касимовского МСО, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, с 2022 года замещал должность замруководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела в Рязани.

Ранее после ареста Александра Федина должность занимал Иван Похилько