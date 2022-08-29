Бывшего руководителя Касимовского МСО Александра Федина будут судить в Шилове

Его заключили под домашний арест 23 ноября 2021 года.

Бывшего руководителя Касимовского МСО Александра Федина будут судить в Шилове. Об этом сообщил « Вид сбоку ».

Александра Федина заключили под домашний арест 23 ноября 2021 года. Его обвиняют в попытке мошенничества, совершенной с использованием служебного положения в крупном размере.

Дело в отношении Федина поступило в Касимовский райсуд в июне. Однако прокуратура ходатайствовала о переводе дела в другой суд. Как изданию сообщили в облпрокуратуре, это является обычной практикой, чтобы избежать коррупционной составляющей, поскольку Федин работал в Касимовском районе (в частности, он возглавлял межрайонный следственный отдел с 2015 года).

Уголовное дело поступило в Шиловский райсуд в конце июля. По данным из карточки дела, назначенные заседания два раза откладывались. Следующее заседание назначили на 6 сентября.

Касимовский межрайонный следственный отдел с 19 августа возглавляет подполковник юстиции Иван Похилько.