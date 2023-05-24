В рязанские аптеки перестали поставлять контактные линзы из США

В рязанские аптеки перестали поставлять контактные линзы из США. Корреспондент РЗН. инфо обзвонил несколько рязанских салонов оптики. Выяснилось, что в некоторых прекратились поставки производителя контактных линз Johnson&Johnson.

По словам сотрудников, перебои начались еще несколько месяцев назад и сейчас покупатели могут приобрести только остаточные товары.

«Не все диоптрии есть в наличии, так как мы больше не заказываем линзы данного производителя. Цены на остаточные товары пока не поднимались. Посмотрим, как все будет дальше складываться», — пояснили в салоне оптики.

Еще один известный производитель, попавший в санкционный список — компания Alcon. Но по словам сотрудников, с поставками проблем нет. Более того, цены в рязанских салонах оптики остались прежними, а где-то даже действуют скидки. Речь идет о ежедневных и ежемесячных линзах.

Однако на маркетплейсах ситуация обратная. Цены на двухнедельные линзы Acuvue Oasys (Johnson&Johnson) за неделю заметно выросли. По словам покупателя, еще 13 мая пачка линз в количестве 6 штук стоила 1 556 рублей. А 24 мая эти же линзы поднялись до 2 000 рублей. Стоит отметить, что на момент написания материала Acuvue Oasys стоили 2 230 рублей за упаковку.

В рязанских салонах оптики эти же линзы пока можно найти от 1 790 рублей.

Цены на линзы производителя Alcon на маркетплейсах — 2 778 рублей за упаковку в количестве трех штук. В салонах оптики их можно найти дешевле, начиная от 1900 и до 2 390 рублей.

Напомним, 19 мая стало известно, что Минпромторг США ввел ограничения на поставки ряда товаров в Россию. В число изделий вошли и контактные линзы, с которыми в течение года возникали проблемы на отечественном рынке.