В Рязани изменят схему движение на Первомайском проспекте в связи с ремонтом теплосетей

Капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте проведут в два этапа, в связи с чем временно изменят схему движения. Этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства на улично-дорожной сети города, сообщает мэрия.

Первый этап пройдет с 9 июня по 12 июля на участке от дома № 27 до дома № 35 и от дома № 47 до дома № 53.

Второй этап состоится с 17 июля по 16 августа. Ремонт будет проходить от дома № 21 до дома № 25.

Работы будет выполнять МУП «РМПТС».

Отмечается, что трубы на этом участке не меняли более 30 лет, тогда как срок их эксплуатации — 25 лет.

В связи с работами жители домов останутся без горячей воды не более чем на две недели. Также изменят движение автомобилей по Первомайскому проспекту, но общественного транспорта это не коснется.

«Разработкой транспортной модели занималась рязанская специализированная организация ООО „ФИКСТРАФИК“. Ее специалисты по транспортному планированию и моделированию провели исследование интенсивности транспортных потоков в ключевых узлах и на основе построения транспортной модели сделали вывод о целесообразности ограничения движения индивидуального и коммерческого транспорта по Первомайскому проспекту, предоставив приоритет общественному. При этом потоки индивидуального и коммерческого транспорта будут перенаправлены по альтернативным маршрутам», — сообщает мэрия.

Для того чтобы автобусы и троллейбусы не стояли в пробках на подъезде к участку Первомайского проспекта, предусмотрено выделить специальные полосы движения для общественного транспорта от улицы Мервинской в одном направлении и от путепровода на Вокзальной до остановки ТД «Барс» в обратном, а также от Троицкого моста до улице Павлова на втором этапе.

Специалисты подчеркнули, что в летнее время дорожный трафик будет не так перегружен, однако планируется следить за пропускной способностью светофоров и регулировать их работу в процессе.