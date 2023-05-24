В ДТП на улице Верхней пострадал 10-летний ребенок

В ДТП на улице Верхней пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 23 мая, примерно в 21:15, вблизи дома № 50 на улице Верхней. 34-летняя рязанка, управляя автомобилем Volkswagen Polo столкнулась с автомобилем ВАЗ под управлением 21-летнего рязанца.

В результате происшествия травмы получили: водитель и 10-летний пассажир автомобиля Volkswagen, водитель и 21-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Им оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.