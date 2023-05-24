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США не одобрили применение американского оружия для вылазок в Россию

В Белом доме заявили, что не поддерживают применение американского оружия для вылазок в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что Великобритания продолжит помогать Украине несмотря на проникновение в Белгородскую область и считает, что нужно как можно скорее оказать ВСУ «боевую авиационную поддержку».

«Мы достигли реального прорыва на саммите Группы семи [в Хиросиме] благодаря поддержке президента [США Джо] Байдена [предложения] создать коалицию по передаче [Украине] истребителей F-16. Великобритания будет частью этой коалиции вместе со своими европейскими союзниками. Мы привержены оказанию Украине боевой авиационной поддержки, которая ей необходима как можно скорее», — сказал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.