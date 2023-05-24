Пчеловодов предупредили об обработке полей химикатами в Рязанском районе

Пчеловодов предупредили об обработке полей химикатами в Рязанском районе. Соответствующее объявление опубликовало ФГБОУ ВО РГАТУ.

Отмечается, что с 27 мая по 29 мая с 18 до 6 часов на территории опытной агротехнологической станции в поселке учхоза «Стенькино» проведут фунгицидную и гербицидную обработку посевов ячменя и озимой пшеницы около поселков Стенькино и Высокое.

Обработку проведут препаратами Пришанс (КЭ-0,5 л./га), Пропишанс Супер (КЭ-0,5 л/га). Специалисты РГАТУ рассказали, что препараты относятся к третьему классу опасности (малоопасные). Во время обработки пограничная зона для пчел составит 4-5 километров, а ограничение лета пчел — 24 часа.

«Сроки обработки могут быть изменены в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении.