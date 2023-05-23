В аварии на Первомайском проспекте мотоциклиста от серьезных травм спасла полная экипировка

Оба водителя сильно не пострадали.

Подробности аварии на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова приводит Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Сообщается, что женщина на Skoda двигалась со стороны площади Ленина. Она поворачивала на улицу Павлова и, как сообщают очевидцы, не пропустила мотоцикл Honda. Он ехал по прямой со стороны площади Победы в сторону площади Ленина. Оба водителя сильно не пострадали.

Отмечается, что мотоциклист был в полной экипировке, поэтому «рядом проезжавшая „скорая“ только перебинтовала ему царапины на локтях».

Напомним, ранее появилась информация о аварии.