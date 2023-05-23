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Стала известна причина, по которой волгоградский выпускник хотел перерезать горло однокласснице

11-классник из поселка Иловля Волгоградской области попытался перерезать горло однокласснице из-за того, что был безответно в нее влюблен. Об этом сообщает Shot.

Во время праздничной линейки в честь последнего звонка молодой человек вынул нож из носка и приставил его к горлу сверстницы.

По информации Shot, ребята из класса говорили, что ему «ничего не светит» с этой девочкой, на что тот отвечал «Ну посмотрим». Однако признаться в чувствах он даже не пытался.

Shot пишет, что мальчик был тихим и почти ни с кем не общался. Известно, что он смотрел сериал «Уэнздей».