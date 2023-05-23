Рязанская мэрия планирует внести изменения в правила благоустройства по содержанию контейнерных площадок

Во вторник, 23 мая, на комитете по бюджету и налоговой политике в рязанской гордуме исполняющий обязанности начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов рассказал об изменениях в содержании контейнерных площадок.

Наумов отметил, что теперь ответственны за обеспечение работ по содержанию контейнерных площадок управляющие компании или организации, с которыми собственники заключила договор по содержанию.

«Ежедневно должны проводить мониторинг состояния контейнерных площадок. К работам по их содержанию относится: уборка твердых коммунальных отходов, мусора, листвы, веток, снега и льда, ремонт самих площадок, обработка противогололедными средствами», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города.

Депутаты уточнили, что обсуждения по внесению изменений проходили два дня. Были рассмотрены все вопросы, и в настоящее время четко перераспределена вся ответственность и обязанность между региональным оператором, управляющими компаниями и администрацией города. Кроме того, депутаты добавили, что рабочая группа продолжит совершенствовать правила в данном вопросе.

Изменения вынесли на рассмотрение гордумы.