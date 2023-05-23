Появилось видео допроса волгоградского выпускника, который пытался перерезать горло однокласснице

Появилось видео допроса волгоградского выпускника, который пытался перерезать горло однокласснице. Видеозапись опубликовало RT.

На вопросы, что ему сделала одноклассница и зачем он пытался ее убить, подросток отвечает, что сделал это просто так. Однако потом он говорит, что собирался «заняться вымогательством денег» у всей школы, а также «у мамки с папкой».

Напомним, сегодня в Волгоградской области, во время последнего звонка, ученик пытался перерезать горло однокласснице. Позже стало известно, что он сделал это из-за того, что был безответно в нее влюблен.