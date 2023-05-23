Капитал-Строитель жилья ждёт вас в гости!

Застройщик приглашает всех желающих посетить Большой фестиваль в Центральном!
Респектабельный район Центральный — это уникальный проект, объединивший в себе комфорт городской жизни в центре событий и природные пейзажи за окном. Здесь сочетаются активная городская жизнь и спокойствие. Ведь нужно всего два шага, чтобы попасть из вашего дома на собственную набережную. Здесь приятно гулять и отдыхать от городской суеты.
В этом году Капитал передал ключи от трёх подъездов первого дома комплекса и продолжает строительство.
Капитал-строитель жилья приглашает вас погрузиться в атмосферу респектабельного района Центральный и оставить свой след в его истории!
- Выиграйте в розыгрыше ценные призы для дома
- Посетите VR-экскурсию по квартире своей мечты и узнайте всё о комплексе
- Примите участие в благоустройстве квартала вместе с будущими соседями
- Насладитесь незабываемым шоу от воздушных гимнасток
- Посмотрите выступления иллюзиониста и профессиональных ходулистов
- Загадайте желание и завяжите ленточку на его исполнение
- Подберите аромат для вашего будущего дома
- Попробуйте угощения, которые застройщик приготовил специально для вас!
Капитал регулярно проводит мероприятия на территории своих жилых комплексов для его жильцов. В этот же раз приглашает всех желающих! Будет круто и весело!
Узнайте дату мероприятия и участвуйте в розыгрыше призов!
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