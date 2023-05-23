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Капитал-Строитель жилья ждёт вас в гости!

Застройщик приглашает всех желающих посетить Большой фестиваль в Центральном!

Респектабельный район Центральный — это уникальный проект, объединивший в себе комфорт городской жизни в центре событий и природные пейзажи за окном. Здесь сочетаются активная городская жизнь и спокойствие. Ведь нужно всего два шага, чтобы попасть из вашего дома на собственную набережную. Здесь приятно гулять и отдыхать от городской суеты.

В этом году Капитал передал ключи от трёх подъездов первого дома комплекса и продолжает строительство.

Капитал-строитель жилья приглашает вас погрузиться в атмосферу респектабельного района Центральный и оставить свой след в его истории!

  • Выиграйте в розыгрыше ценные призы для дома
  • Посетите VR-экскурсию по квартире своей мечты и узнайте всё о комплексе
  • Примите участие в благоустройстве квартала вместе с будущими соседями
  • Насладитесь незабываемым шоу от воздушных гимнасток
  • Посмотрите выступления иллюзиониста и профессиональных ходулистов
  • Загадайте желание и завяжите ленточку на его исполнение
  • Подберите аромат для вашего будущего дома
  • Попробуйте угощения, которые застройщик приготовил специально для вас!

Капитал регулярно проводит мероприятия на территории своих жилых комплексов для его жильцов. В этот же раз приглашает всех желающих! Будет круто и весело!

Узнайте дату мероприятия и участвуйте в розыгрыше призов!

Чтобы принять участие или узнать подробности, достаточно перейти по ссылке: clck.ru/34VS8D.