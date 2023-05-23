Капитал-Строитель жилья ждёт вас в гости!

Застройщик приглашает всех желающих посетить Большой фестиваль в Центральном!

Респектабельный район Центральный — это уникальный проект, объединивший в себе комфорт городской жизни в центре событий и природные пейзажи за окном. Здесь сочетаются активная городская жизнь и спокойствие. Ведь нужно всего два шага, чтобы попасть из вашего дома на собственную набережную. Здесь приятно гулять и отдыхать от городской суеты.

В этом году Капитал передал ключи от трёх подъездов первого дома комплекса и продолжает строительство.

Капитал-строитель жилья приглашает вас погрузиться в атмосферу респектабельного района Центральный и оставить свой след в его истории!

Выиграйте в розыгрыше ценные призы для дома

Посетите VR-экскурсию по квартире своей мечты и узнайте всё о комплексе

Примите участие в благоустройстве квартала вместе с будущими соседями

Насладитесь незабываемым шоу от воздушных гимнасток

Посмотрите выступления иллюзиониста и профессиональных ходулистов

Загадайте желание и завяжите ленточку на его исполнение

Подберите аромат для вашего будущего дома

Попробуйте угощения, которые застройщик приготовил специально для вас!

Капитал регулярно проводит мероприятия на территории своих жилых комплексов для его жильцов. В этот же раз приглашает всех желающих! Будет круто и весело!

Узнайте дату мероприятия и участвуйте в розыгрыше призов!