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Рязанский Профсоюз здравоохранения напомнил о возможности получить бесплатную юридическую помощь

Специалисты Профсоюза занимаются защитой не только прав работников в рамках законодательства по оплате и охране труда, но и пенсионного, а также законодательства в отношении отдельных категорий сотрудников и граждан. Доступность юридической помощи профсоюзной инспекции труда и её высокое качество обеспечивается для членов отраслевого Профсоюза бесплатно.

Судебная практика, наработанная Профсоюзом, а также осуществление профсоюзного контроля в сфере трудового законодательства складывается из ежедневной работы профсоюзной инспекции труда. Удовлетворение абсолютного большинства исковых требований — результат мощной наработанной практики ведения судебных дел, сообщают специалисты.

Отмечается, что Профсоюзная инспекция труда готова проконсультировать заявителя, а также, если потребуется, то и вести дело в суде. Правовая помощь может оказываться «под ключ» с представительством в судах всех инстанций, а может ограничиться подготовкой иска.

В 2022 году правовым инспектором составлено 20 исковых заявлений, 90% судебных дел закончились принятием положительных решений в отношении членов профсоюза, остальные находятся на рассмотрении. В 2023 году уже принято четыре положительных решения суда в пользу истцов. Одно из судебных дел, которое рассматривалось судом более 9 месяцев, на днях завершилось победой: Профсоюз добился для акушерки досрочной пенсии. Экономическая эффективность только для этого работника составила почти 360 тысяч рублей.

Помощь членам Профсоюза предоставляется не только в рамках судебных дел. Регулярные проверки учреждений здравоохранения позволяют выявить многочисленные нарушения законодательства и восстановить права работников отрасли. К примеру, в мае 2023 года после профсоюзной проверке более чем 400 работникам одного из медицинских учреждений Рязани выплатили полтора миллиона рублей компенсационных выплат за сверхурочную работу, которую работодатель оплачивал с нарушением трудового законодательства.

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения продолжает совершенствовать работу по реализации основных целей и задач Профсоюза.