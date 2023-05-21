В школе № 21 в Рязани обрушился потолок

Отмечается, что первоклассники уже ушли на летние каникулы, последний день занятий для остальных школьников — 26 мая. Уроки будут проводиться дистанционно.

В школе № 21 в Рязани обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. На четвертом этаже школы произошло обрушение части потолочного перекрытия. Сейчас эксперты «Центра строительных конструкций и материалов» проводят обследование помещений на 4 этаже.

Отмечается, что первоклассники уже ушли на летние каникулы, последний день занятий для остальных школьников — 26 мая. Уроки будут проводиться дистанционно.

«Праздничные мероприятия для выпускников пройдут 22 и 23 мая в здании школы искусств № 9», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в посте отметили, что выпускники 9 и 11 классов будут сдавать экзамены на базе других школ города.