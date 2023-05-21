В аварии на трассе «Рязань — Михайлов» погиб человек
Подробности опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В аварии на трассе «Рязань — Михайлов» погиб человек. Подробности опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в воскресенье, 21 мая, примерно в 17:00, в Рязанском районе на автодороге Р132 «Золотое кольцо». Столкнулись Renault Mеgane, грузовой автомобиль Volvo и грузовик Scania.
В результате происшествия 43-летний водитель легковушки от полученных травм скончался.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в сети появилась видеозапись с места аварии.