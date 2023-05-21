Умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко
Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой.
Умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Ему было 46 лет.
Как сообщает Миноборнауки, Петр Кучеренко скончался, возвращаясь на родину после командировки на Кубе. Для его спасения самолёт экстренно посадили в Минеральных Водах, но медики не смогли помочь мужчине.
В Минобрнауки принесли глубокие соболезнования родным и близким Петра Кучеренко.
Отмечается, что Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой.