Умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко

Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой.

Умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Ему было 46 лет.

Как сообщает Миноборнауки, Петр Кучеренко скончался, возвращаясь на родину после командировки на Кубе. Для его спасения самолёт экстренно посадили в Минеральных Водах, но медики не смогли помочь мужчине.

В Минобрнауки принесли глубокие соболезнования родным и близким Петра Кучеренко.

Отмечается, что Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой.