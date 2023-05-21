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Продолжение Северного обхода в Рязани могут построить по концессии
Объект будет протяженностью 14,5 км.

Второй этап Северного обхода в Рязани могут построить по концессионному соглашению. Такой вариант сейчас обсуждается в региональном правительстве.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Павла Супруна, область обсуждает вариант финансовой модели со Сбербанком. Делается это для того, чтобы не тратить бюджетные средства на строительство продолжения Северного обхода.

Объект будет протяженностью 14,5 км. Для его появления необходимо более 15 млрд рублей. В планах — пустить по этому участку грузовой транспорт, чтобы по нему большегрузы выезжали на М5, без заезда в город.

Павел Супрун считает, что такая схема даст импульс развитию грузовых хабов из-за близости Рязанской области к Москве.

Дорога пройдет за Канищево и выйдет на М5, планируется построить развязку и путепровод. Ориентировочный срок строительства — от двух лет.

Фото из группы «Рязаньавтодор».