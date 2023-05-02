В Рязанской области простились с погибшим в СВО Иваном Савиным
В Рязанской области похоронили погибшего в СВО Ивана Савина. Об этом сообщает региональное правительство.
Рядовой Иван Савин был сапером инженерно-саперного взвода в/ч 31135.
На его похоронах присутствовали представители Правительства Рязанской области, администрации Ряжского района, рязанского военного гарнизона, общественных организаций, рязанской Епархии, ветераны, а также родные и близкие военного.
Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего военного.