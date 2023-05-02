Умер модельер Валентин Юдашкин

Скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Об этом 2 мая сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2016 году у Юдашкина обнаружили рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии его состояние ухудшилось.

Также отмечается, что модельер попал в больницу два дня назад. Его родные хотели увезти его лечиться заграницу, но там, по информации SHOT, никто не взялся за «такой сложный случай‎".

В последнее время Юдашкин проходил лечение в московском онкоцентре имени Блохина и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, чтобы затормозить развитие метастазов.

Ранее, 30 апреля, сообщалось о смерти модельера Вячеслава Зайцева.