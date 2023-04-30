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Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

Умер российский модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 85-летнего модельера доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Его отправили в реанимацию. В воскресенье, 30 апреля, около 18:00 он умер.

2 марта Вячеслав Зайцев отметил 85-летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже. В 1989 году в Токио он выиграл саммит «Пять лучших модельеров мира». Также Зайцев создал Дом Моды, названный его именем.