Умер российский модельер Вячеслав Зайцев
Умер российский модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, 85-летнего модельера доставили в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Его отправили в реанимацию. В воскресенье, 30 апреля, около 18:00 он умер.
2 марта Вячеслав Зайцев отметил 85-летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже. В 1989 году в Токио он выиграл саммит «Пять лучших модельеров мира». Также Зайцев создал Дом Моды, названный его именем.