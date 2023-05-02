Bloomberg: Россия в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов

Россия в мае может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов. Об этом во вторник, 2 мая, пишет Bloomberg.

По словам автора статьи, это станет новой экономической вехой.

«Поскольку энергетические доходы в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае», — говорится в статье.

Издание отмечает, что первоначальные объемы могут составить около 200 миллионов долларов юаней в месяц.

«Китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Это подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть и нефтепродукты.