В России фонд «Гринпис» признали нежелательной организацией

В России деятельность фонда Greenpeace признана нежелательной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ведомстве полагают, что работа международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International на территории России представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру добавляет, что Greenpeace финансирует деятельность российских организаций-иноагентов и с начала спецоперации занимается антироссийской пропагандой.