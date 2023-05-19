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На нескольких улицах в Дашково-Песочне отключили холодную воду

На нескольких улицах в Дашково-Песочне отключили холодную воду. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

С 11:10 до 15:30 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дома № 23 корпус1, № 25 корпус 1, № 25, № 27 корпус 1, № 27, № 29, № 31 (МКУ Управление по делам ГОЧС г. Рязани), № 33 корпус 2 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), № 33 корпус 1, № 33 корпус 2, № 33 корпус 3, № 33 корпус 4, № 33-а (ГБУ РО Городской клинический родильный № 1), № 35 корпус 1, № 35 корпус 2, № 35 корпус 3, № 35 корпус 4, № 35;
  • улица Тимакова, дома № 11,№ 13, № 15/23 ГБУ РО СП № 1), № 9 (МБОУ Школа № 63).

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.