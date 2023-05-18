Песков подтвердил продление зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки с ООН, Украиной и Турцией на два месяца. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Кремле отметили, что переговоры принесли «относительный результат. Вероятно, речь шла о возможности подключения Россельхозбанка к SWIFT. Песков считает, что надежда на снятие с банка санкций есть.

Что касается проблемы поставок российского аммиака, то, как отметил пресс-секретарь президента, работа продолжается.

В среду, 17 мая, продление договора подтвердили и в МИД России.