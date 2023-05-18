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Четверо рязанцев пострадали в крушении скоростного катера в Таиланде

В Таиланде на острове Пхукет вечером 17 мая скоростной катер, на борту которого были туристы, врезался в сигнальную вышку возле пирса на пляже Чалонг. Среди 35 пострадавших было, как минимум, четверо рязанцев, сообщает «КП-Рязань».

Четверо молодых людей (супруги и их друзья) проводили в Таиланде совместный отпуск. В результате ЧП люди получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в разные больницы.

«У меня состояние тяжелое. Перелом таза сопровождается сильной болью и дискомфортом. У жены тоже перелом таза, сломаны нос, ключица, а еще подозрение на трещину ребра и ноги. У пары друзей… У девушки перелом таза, у друга перелом руки», — рассказал один из пострадавших рязанцев.

Сейчас российский консул ищет возможности транспортировать пострадавших на родину и лечить их там.

«Здесь лечение, безусловно, дорогое. Операции сложные, поэтому мы надеемся, что все люди, которые нам сейчас помогают, добьются результата. Я думаю, что тут выйдет такая стоимость, что мы можем не потянуть, конечно», — предполагает рязанец.

Отмечается, что у рязанцев пока что не получается получить деньги по страховке от туроператора, у которого ее оформляли. Одному из пострадавших сообщили, что затраты на лечение должна покрыть компания, которая организовала морскую прогулку.

Пострадавший сообщил, что, авария произошла под конец прогулки. По предварительной версии, ЧП случилось из-за того, что капитан не заметил сигнальную будку, стоящую на четырех бетонных столбах.

Фото: «КП-Рязань»