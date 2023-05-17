Польша призывает Зеленского завершить конфликт с Россией

Несколько стран под руководством Польши втайне призывают президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Сеймура Херша.

Отмечается, что страны настаивают, чтобы Зеленский прекратил военные действия даже ценой своей отставки.

Под этим требованием подписались прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

По словам журналиста, Зеленский не идет им навстречу и начинает терять поддержку соседних стран.