В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил перевозки пассажиров автобусами

В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил перевозки пассажиров автобусами. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в этой сфере», — отметили в ведомстве.

Рязанцев попросили быть бдительными и соблюдать элементарные правила дорожного движения.