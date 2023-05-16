Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
21°
Чтв, 18
23°
ЦБ USD 79.1 1.9 16/05
ЦБ EUR 86.09 1.84 16/05
Нал. USD 79.55 / 80.75 16/05 12:45
Нал. EUR 87.36 / 80.75 16/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
11 927
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
3 524
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
6 518
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Иногда мы не понимаем, по каким причинам нам отказано в...
10 мая 09:12
4 642
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Молодого человека из Рязанской области осудили за поддельные права

20-летнего жителя Пронского района осудили за использование поддельного водительского удостоверения (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина приобрел на свое имя водительское удостоверение категорий «В, В1, С, С1, М». 16 марта на стационарном посту в селе Реткино Рязанского района его остановили полицейские для проверки документов.

«Молодой человек заведомо зная о том, что водительское удостоверение является подложным предъявил его инспектору ДПС в качестве документа, предоставляющего право управления транспортным средством, с целью ввести инспектора в заблуждение. Подлинность предъявленного водительского удостоверения вызвала у инспектора ДПС сомнение и было изъято», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

На суде водитель признал вину. Ему назначили четыре месяца ограничения свободы.