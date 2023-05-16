Молодого человека из Рязанской области осудили за поддельные права

20-летнего жителя Пронского района осудили за использование поддельного водительского удостоверения (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина приобрел на свое имя водительское удостоверение категорий «В, В1, С, С1, М». 16 марта на стационарном посту в селе Реткино Рязанского района его остановили полицейские для проверки документов.

«Молодой человек заведомо зная о том, что водительское удостоверение является подложным предъявил его инспектору ДПС в качестве документа, предоставляющего право управления транспортным средством, с целью ввести инспектора в заблуждение. Подлинность предъявленного водительского удостоверения вызвала у инспектора ДПС сомнение и было изъято», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

На суде водитель признал вину. Ему назначили четыре месяца ограничения свободы.