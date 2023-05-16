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Общество глухих в Рязани может остаться не только без помещения для работы, но и отопления

Директор рязанского предприятия для глухих Дмитрий Шалимов прокомментировал информацию регионального минсоцзащиты, что те не оставят инвалидов без помещения для работы.

Шалимов рассказал, что ни с ним, ни с его сотрудниками минсоцзащиты до сих пор не обсуждали варианты для переезда. По его словам, на встрече, которую организовало правительство области, разговоры велись исключительно о продаже предприятия.

«Мне никто не говорил о том, какие помещения нам могут предоставить. Никто не приезжал в наш швейный цех, не рассказал моим сотрудникам о происходящем. Продать базу хотят в ближайшее время, а в ноябре-октябре нам якобы новое помещение подберут. То есть до этого времени люди будут сидеть без работы и вне известности?», — спрашивает Шалимов.

Собеседник добавил, что Всероссийское общество глухих также расторгло договор с организацией, которая обслуживала котельную.

«В котельной уже надо проводить профилактические работы, чистить горелки и прочее. Иначе осенью люди не получат тепло. Я пытался это донести до президента ВОГ, даже сам решил управлять базой, обслуживать котельную», — сообщил директор базы.

Дмитрий Шалимов рассказал, что направил президенту ВОГ гарантийное письмо с печатью, в котором объяснил какие обязанности может выполнять. Однако на его предложение никакой реакции не поступило.

Собеседник считает, что если коммерсанты купят базу, то им отойдет не только предприятие, но и котельная. Поэтому общежитие может остаться без отопления.

Руководитель предприятия добавил, что новая организация может заявить, что котельная находится в их частной собственности и обслуживать общежитие они не станут.

«Прежде чем кричать о продаже здания, надо найти помещение, показать его людям, чтобы там были нормальные условия и мы не ютились. Помогите перевезти все оборудование и прочее. Но нам же просто говорят проваливать и все. А так дела не делаются, не по-человечески это все», — заключил Дмитрий Шалимов.

Почему собственность рязанского общества глухих распродают, читайте в разделе «Публикации».