В госполиклиниках появятся психологи для участников СВО

В российских государственных поликлиниках с 1 июля появятся психологи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

На прием к психологам смогут попасть как участники СВО, так и обычные люди. Предполагается, что все они будут получать комплексную помощь.

«Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу», — сообщил Мурашко.