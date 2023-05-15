Ректор РГУ: вуз начнет принимать документы онлайн с 20 июня

Рязанский государственный университет начнет принимать документы для поступления онлайн с 20 июня. Об этом Рзн. инфо проинформировал ректор вуза Игорь Мурог.

Ранее СМИ сообщали, что РГУ вошел в список 20-и высших учебных заведений, которых признали неготовыми к началу приемной кампании из-за того, что у студентов не было возможности подать документы онлайн.

Игорь Мурог заявил, что у вуза, действительно, были технические проблемы с информационной системой, которая не обновлялась пять лет. Сейчас этот вопрос в Минобрнауки улажен.

«Идет тестирование функционала Суперсервиса ["Поступление в вуз онлайн», — прим. ред]", — сообщил Мурог.