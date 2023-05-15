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Небензя: Запад поставляет Украине все более «изощренное» оружие

Председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны «с каждым днем» поставляют Украине «все более изощренное оружие». Видеофрагмент его выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации опубликовало ТАСС.

«С каждым днем, когда в плане накачки Украины оружием, казалось бы, двигаться некуда, поступают новые сообщения о поставках еще более тяжелого, изощренного западного вооружения», — заявил Небензя.

Ранее сообщалось о том, что Германия отправит Украине системы ПВО IRIS-T.

Фото: скриншот с ТАСС