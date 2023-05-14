Украинской разведке передадут сотню немецких беспилотников

Украинской разведке передадут сотню немецких беспилотников. Как пишет Lenta , речь про беспилотники Vector. Всего разведчики получат 105 единиц техники.

Поставка произойдет в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА. Данная партия станет второй, которую получает украинская армия благодаря финансированию правительством ФРГ.

Беспилотники Vector оснащены электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а также защищенными каналами, по которым можно передавать данные и транслировать видео во время боевых миссий в режиме реального времени. Прочная конструкция машины помогает справиться с погодными факторами.