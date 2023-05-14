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Семья в Москве нашла в бургере из KFC иголку и таблетки
Еду женщина заказала через приложение доставки.

Семья в Москве нашла в бургере из KFC иголку и таблетки. Как пишет Baza, 38-летняя москвичка рассказала, что ее десятилетняя дочь обнаружила в доставке посторонние предметы. Еду женщина заказала через приложение доставки.

Заказ привезли утром 12 мая. Когда девочка начала есть бургер, то обнаружила в нем швейную иглу и неизвестные таблетки. Родители сразу вызвали скорую и полицию.

Прибывшие полицейские изъяли находку. Таблетки направлены на экспертизу, однако по предварительным данным наркотических веществ в них не обнаружено.

Теперь полицейским предстоит узнать откуда в бургере взялась игла и таблетки и действительно ли они там были в момент доставки.