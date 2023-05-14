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Пригожин опроверг, что ЧВК «Вагнер» в Артемовске помогают десантники
Пригожин ответил на вопрос о ситуации с контрнаступлением.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг, что продвижению его ЧВК в Артемовске (украинское название Бахмут) помогают десантники. Слова Пригожина приводит пресс-служба.

Пригожин ответил на вопрос о ситуации с контрнаступлением.

Он рассказал, что к ЧВК «Вагнер» примкнули оставшиеся контрактники. Некоторые из них, по словам Пригожина, достаточно успешно занимают позиции.

«Что касается постоянных сведений, что нам помогает ВДВ, — я не в курсе, я их не видел. ВДВ, по идее, должны были, по замыслу, отбить те позиции, которые были утрачены другими подразделениями. Но, насколько я знаю, эти позиции так и находятся под врагом. Поэтому я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают», — заявил Пригожин.

Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» продолжает движение внутри Артемовска.

«Как Бахмут захлопнем — дальше уже задача ВДВ или остальных подразделений его удерживать», — рассказал основатель ЧВК «Вагнер».