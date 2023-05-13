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В Минюсте призвали расширить критерии для присвоения статуса иноагента
Этот статус следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста Константин Чуйченко

В Минюсте высказались за расширение критериев для назначения статуса иностранного агента. Этот статус следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава Минюста Константин Чуйченко, сообщает РИА Новости.

«Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — заявил Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

На форуме Чуйченко также порассуждал о необходимости дополнительных ограничений для иноагентов. По его словам, на сегодняшний день иноагентов лишили госфинансирования, но «почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги».