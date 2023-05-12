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Рязанскому обществу глухих объявили, что их выгонят на улицу

Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) планирует продать в Рязани единственное предприятие, где работают инвалиды по слуху, а также находится общежитие. Около 30 сотрудников могут остаться без рабочих мест и жилья.

По всей России осталось всего восемь таких производств. Остальные 32 предприятия были проданы президентом ВОГ, которого недавно осудили. Новый руководитель общества глухих продолжил выставлять на продажу уцелевшие центры.

Корреспондент РЗН. инфо отправился на предприятие для глухих, пообщался с его руководителем и работниками, и выяснил, что там на самом деле происходит. Подробнее читайте в разделе «Публикации».