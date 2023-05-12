«Новая газета»: рязанскому адвокату сожгли иномарку

Рязанскому адвокату Дмитрию Ершову сожгли иномарку. Об этом сообщили в группе «Новой Газеты-Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль Audi Q7 стоимостью порядка 10 миллионов рублей загорелся в четверг, 11 мая, в 5:00. Отмечается, что машина выгорела практически полностью. Заявление в правоохранительные органы уже подано.

«Столичные силовики уже уведомлены о происшедшем», — заявил источник «Новой».

В издании подчеркивают, что Дмитрий Ершов работает адвокатом более 20 лет. Его основные направления — дела по банкротствам, корпоративные и налоговые споры, оспаривание сделок.