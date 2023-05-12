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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 мая
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

13 мая Рязанский театр юного зрителя покажет сказку «Кот в сапогах». Это сказка о том, как находчивый и предприимчивый Кот в сапогах помог своему хозяину победить страшного Людоеда и добиться любви прекрасной Принцессы. Спектакль пройдет в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества.

В ТРЦ «М5 Молл» юных рязанцев ждут на представление «Подводный мир». Сказочные героини Русалочка и Ариэль станут для маленьких гостей ТРЦ проводниками в фантастический мир. Для детей проведут мастер-класс по рисованию на воде и покажут шоу с гигантскими мыльными пузырями.

14 мая в центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина участники музыкально-поэтической гостиной «Лира» из Москвы представят фольклорную программу «Сказание о любви и верности».

В клубе Deep пройдет большой сольный концерт The Hatters. Группа из Санкт-Петербурга презентует новый альбом и сыграет для рязанцев все хиты.

На сцене арт-клуба «Площадка» выступит московская эпик фолк группа «ИВАН-ЦАРЕВИЧ». В основе идеологии коллектива лежат древнерусские традиции, философия любви и патриотизма. Музыка группы имеет своеобразное оригинальное звучание, построенное на органичном сочетании русской гармонии в аранжировках и мелодики гуслей, с тяжелыми рифами электрогитар.

В Лесопарке состоится велопробег, посвященный открытию летнего сезона. Участников спортивного праздника ждет интересная викторина, выступление творческих коллективов, мастер-класс и многое другое.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».