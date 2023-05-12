Блинкен после упреков Зеленского пообещал дать ВСУ недостающее для наступления оружие

Блинкен после упреков Зеленского пообещал дать ВСУ недостающее для наступления оружие. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает РИА Новости.

После упреков Зеленского в том, что страны Запада не дали Киеву достаточно бронетехники для атаки, Энтони Блинкен заявил, что США готовы предоставить ВСУ все необходимое для контрнаступления оружие.

«Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить», — заявил политик.

Ранее Зеленский заявил, что боевые бригады «готовы» к контрнаступлению, однако они ждут «некоторых вещей», включая бронетехнику.