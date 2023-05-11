В Сасовском районе скончался врач Юрий Игнатов

В Сасовском районе скончался врач Юрий Игнатов. Об этом в четверг, 11 мая, пишет «Сасовская неделя».

«За его плечами — простого сельского врача Демушкинской амбулатории — мединститут в Кишиневе, работа травматологом в Молдавии, 2 года службы военным врачом в Афганистане, а после — воспитателем в интернате. Во время войны в Молдавии взял на воспитание, имея трех своих сыновей, еще восемь детей и переехал в 1992 году вместе с женой в Сасовский район», — отметили в публикации.

Юрий Игнатов 20 лет проработал в Демушкинской больнице. Он награжден 7 медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».